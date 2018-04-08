10 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى اليوم العاشر من مسيرة "العودة"الأحد، 08 أبريل 2018 11:07 م
مسيرة العودة فى فلسطين
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قال الناطق باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة شرف القدرة، مساء اليوم الأحد، إن حصيلة أحداث مسيرة العودة فى يومها العاشر بلغ 10 إصابات بجروح مختلفة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال على الشريط الحدودى.
وأضاف القدرة ، فى تصريح ، أن 4 شبان أصيبوا شرق جباليا و6 آخرين شرق غزة.
يشار إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت فى 30 مارس المنصرم، وأسفرت عن استشهاد 29 شابا وإصابة المئات.
ودعت محكمة الجنايات الدولية إسرائيل إلى وقف استخدام القوة لتفريق المتظاهرين على الشريط الحدودى، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا لكشف الحقيقة على الشريط الحدودي.
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