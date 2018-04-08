وزير الإعلام اليمنى: قوات الجيش الوطنى تحقق تقدما كبيرا بدعم التحالف







إيمان حنا

قال الدكتور معمر الإريانى وزير الاعلام اليمنى أن المليشيا الحوثية الإيرانية تحتضر فى كل جبهات القتال وتحقق القوات الشرعية تقدما كبيرا خاصة محافظة البيضاء حيث معقل الابطال وهم على موعد قريب مع النصر، فتمكنت تلك القوات مؤخرا من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية فى منطقة "قانية" شمالى البيضاء، ومنها: جبل "الفالق" و"هضبة رمضة" و"جبل الوعيل" و"جبل خرفان" المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة "اليسبل" وعدد من المواقع والتباب.

أضاف، فى تويتة له عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر"، أنه مع كل انتصار تحققه الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى على مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية نقدم الشكر لكل الأبطال فى الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية، والتحالف العربى لدعم الشرعية وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين وولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ودولة الإمارات، مؤكدا أن كل ذرة فى تراب الوطن الغالى على موعد مع التحرير والعودة إلى الدولة الشرعية.

ومن جانب آخر أشار معمر إلى أن المملكة السعودية قدمت الكثير فى مجال العمل الإنسانى إلى جانب المساعدات العسكرية حيث يساعدون فى إغاثة اليمنيين طبيا وغذائيا منذ بداية الأزمة، ففى عام 2015 المملكة تعهدت بكامل مبلغ نداء الأمم المتحدة 274 مليون دولار، كما أن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار من 2، 96 مليار دولار ضمن خطة الاستجابة الشاملة.