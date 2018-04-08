واشنطن: إذا تأكدت التقارير عن هجوم كيماوى جديد فى سوريا سيتطلب ردا دوليا

واشنطن: إذا تأكدت التقارير عن هجوم كيماوى جديد فى سوريا سيتطلب ردا دولياالأحد، 08 أبريل 2018 06:12 ص
جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة فى هجوم كيماوى مزعوم فى دوما بسوريا "مروعة" وإنها إذا تأكدت فإنها تتطلب ردا دوليا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت فى بيان "هذه التقارير مروعة وتتطلب ردا فوريا من المجتمع الدولى إذا تأكدت".
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