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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 08 أبريل 2018 11:33 ص
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجى، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها،مغادرة 111 سيارة نقل، محملة بـ 4882 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156464 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وفى سياق متصل استقبل الميناء فى السادسة صباح اليوم، قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة، لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 9820 طن يوريا، و900 طن فوسفات و650 طن رمل .

 


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ميناء دمياط يستقبل7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

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