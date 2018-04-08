مقتل وإصابة 9 من أفراد حماية الشخصيات فى هجوم انتحارى غربى الأنبار







بغداد (أ ش أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، بمقتل 3 من أفراد حماية الشخصيات وإصابة 6 آخرين فى هجوم انتحارى استهدف مقرا حزبيا غربى محافظة الأنبار.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إنه بين المصابين مرشح عن حزب الحل للانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحا أن الهجوم وقع فى مقر أحد الأحزاب السياسية فى مدينة هيت غربى محافظة الأنبار.

جدير بالذكر أن محافظة الأنبار تشهد عملية تطهير واسعة من فلول داعش الإرهابية تشمل اعتقالات وتصفية إرهابيين وضبط أسحلة وذخائر.