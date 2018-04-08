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مقتل شرطى عراقى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل

الأحد، 08 أبريل 2018 04:01 م
مقتل شرطى عراقى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة غرب الموصل القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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صرح مصدر أمنى عراقى، بأن شرطيا قتل، وأصيب آخر، اليوم الأحد، فى انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة الموصل.

وأضاف المصدر، فى تصريح بثته "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"، أن شرطيا قتل، وأصيب آخر فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية فى قضاء "تلعفر" غرب الموصل، وعلى صعيد متصل، ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 9 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، شرقى الموصل، بحوزتهم عبوات ناسفة وقنابل هاون فى منطقة "كوكجلى" شرقى الموصل، وفق صدر بالشرطة العراقية.

 


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