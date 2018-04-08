مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين جراء معارك مع قوات الشرعية فى لحج

مصادر يمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين جراء معارك مع قوات الشرعية فى لحجالأحد، 08 أبريل 2018 01:18 م
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
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أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بمقتل وجرح عشرات المتمردين الحوثيين جراء معارك عنيفة مع قوات الشرعية فى جبهة الشريجة شمالى محافظة لحج .
ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم عن المصادر اليمنية قولها :"إن هذه المعارك جاءت عقب هجوم شنته العناصر الحوثية فى محاولة لاستعادة مواقع خسروها فى المنطقة".
ومن جهة آخرى، أشارت المصادر إلى تجدد المعارك بين القوات الشرعية ومليشيات الحوثى فى منطقة قانية بمحافظة البيضاء .
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