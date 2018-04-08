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مدير أمن المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 11:25 م
مدير أمن المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم مدير الأمن


المنوفية _ محمد فتحي
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أكد اللواء أحمد عتمان  مدير أمن المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة عن طريق إنتشار قوات الأمن وخبراء المفرقعات فى كل مكان وخاصة أمام أبواب الحدائق والمنتزهات لتأمين الأهالى باحتفالتهم، بالإضافة إلى انتشار المخبرين السريين لضبط أى حالة تحرش فى احتفالات المصريين بأعياد الربيع والقيامة

وطالب مدير الأمن أهالى المحافظة بالخروج للاحتفال فى جميع الحدائق والمنتزهات دون الخوف، مؤكدًا أن الحدائق والشوارع مؤمنة بطريقة منظمة عن طريق إنتشار سيارات الانتشار السريع والمخبرين السريين للتعامل مع أى شخص يحاول إرهاب المواطنين.

كما أكد اللواء ياسر جلال  مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة على تشكيل غرفة عمليات رئيس بمدينة شبين الكوم وغرفة بكل مراكز من مراكز المحافظة لمتابعة الاحتفالات، وتلقى بلاغات المواطنين بوجود أجسام غريبة للانتقال على الفور لفحصها.

وأضاف أن سيارات الحماية المدنية والمفرقعات أمام دور العبادة وخاصة أمام الحدائق والمنتزهات  خوفا من قيام أعضاء الإرهابية بعمل أى عملية إرهابية غرضها إفساد فرح المصريين بعيد القيامة وشم النسيم.


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