مدير أمن الشرقية يهنئ أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بعيد القيامة

مدير أمن الشرقية يهنئ أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بعيد القيامةالأحد، 08 أبريل 2018 08:49 م
جانب من الزيارة
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قام اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، مساء اليوم، وبرفقته ولفيف من القيادات الأمنية، بتقديم التهنئة، للأنبا تيموثاوس، أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، لتقديم التهاني والمباركات بعيد القيامة المجيد للأخوة المسحيين، كما تم زيارة مطرانية فاقوس والعاشر من رمضان.
ورافق مدير أمن في الزيارة، اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، والعميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، ومدير جهاز الأمن الوطني.
وتم الإشادة من جانب الأخوة الأقباط، بالدور الأمني المبذول من قبل أجهزة أمن الشرقية، فى تأمين الكنائس خلال فتره الأعياد، معبرين على وحده النسيج بين طوائف الشعب المصرى،و متمنين سلامه الوطن من كل سوء.
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