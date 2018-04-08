محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد







دمياط - عبده عبد البارى

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، كنيستى العذراء والروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، وسط حشد جماهيرى كبير، ورافقه اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، واللواء سامى عبد العزيز حمودة، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية، إلى جانب رجال الدين الإسلامى وأعضاء مجلس النواب .

وبدأ المحافظ بزيارة كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور، حيث قدم التهنئة إلى الاخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقباله الأنبا صرابمون كاهن كنيسة السيدة العذراء بدمياط، وعدد من رجال الدين المسيحى بالمحافظة.

كما رحب الأنبا صرابمون كاهن كنيسة السيدة العذراء بالحضور، وشكرهم على تقديم التهنئة، وقال إن هذا ليس بغريب على الشعب المصرى وأبنائه الذين يعيشون كنسيج واحد، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة التى شهدت حضور الكثير من أبناء دمياط للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

ثم توجه محافظ دمياط ومرافقوه إلى كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة للأخوة الاقباط، وكان فى استقباله الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس ورحب بالحضور، مؤكدا أنه لا يشعر بالعيد إلا بحضور أشقائه المسلمين، وإننا أبناء وطن واحد.

وقال، جئنا جميعا وعلى رأسنا نواب هذا الشعب العظيم، وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، لنقدم التهنئة بهذا العيد، متمنيا أن نعيش أيام أعياد كثيرة، وذلك بتزامن الاحتفال بعيد القيامة مع أعياد الربيع، والاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وأن إرادة الله وإرادة الشعب تقف فوق كل الصعاب.



راعى كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور بمدمياط



محافظ دمياط يقدم التهنئة للأقباط



محافظ دمياط والقيادات أثناء تقديمة التهنئة للأقباط بعيد القيامة



كلمة محافظ دمياط لتهنئة الأقباط بعيد القيامة



محافظ دمياط والقيادات مع راعى كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور