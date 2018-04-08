video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

الأحد، 08 أبريل 2018 01:07 م
محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد محافظ دمياط يهنئى راعى كنيسة السيدة العذراء بعيد الميلاد المجيد


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، كنيستى العذراء والروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، وسط حشد جماهيرى كبير، ورافقه اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، واللواء سامى عبد العزيز حمودة، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية، إلى جانب رجال الدين الإسلامى وأعضاء مجلس النواب .

وبدأ المحافظ بزيارة كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور، حيث قدم التهنئة إلى الاخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقباله الأنبا صرابمون كاهن كنيسة السيدة العذراء بدمياط، وعدد من رجال الدين المسيحى بالمحافظة.

كما رحب الأنبا صرابمون كاهن كنيسة السيدة العذراء بالحضور، وشكرهم على تقديم التهنئة، وقال إن هذا ليس بغريب على الشعب المصرى وأبنائه الذين يعيشون كنسيج واحد، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة التى شهدت حضور الكثير من أبناء دمياط للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

ثم توجه محافظ دمياط ومرافقوه إلى كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة للأخوة الاقباط، وكان فى استقباله الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس ورحب بالحضور، مؤكدا أنه لا يشعر بالعيد إلا بحضور أشقائه المسلمين، وإننا أبناء وطن واحد

وقال، جئنا جميعا وعلى رأسنا نواب هذا الشعب العظيم، وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، لنقدم التهنئة بهذا العيد، متمنيا أن نعيش أيام أعياد كثيرة، وذلك بتزامن الاحتفال بعيد القيامة مع أعياد الربيع، والاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وأن إرادة الله وإرادة الشعب تقف فوق كل الصعاب.

راعى كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور بمدمياط
راعى كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور بمدمياط

 

محافظ دمياط يقدم التهنئة للأقباط
محافظ دمياط يقدم التهنئة للأقباط

 

محافظ دمياط والقيادات أثناء تقديمة التهنئة للأقباط بعيد القيامة
محافظ دمياط والقيادات أثناء تقديمة التهنئة للأقباط بعيد القيامة

 

كلمة محافظ دمياط لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
كلمة محافظ دمياط لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

 

محافظ دمياط والقيادات مع راعى كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور
محافظ دمياط والقيادات مع راعى كنيسة السيدة العذراء بميدان سرور

 

محافظ دمياط وراعى كنيسة السيدة العذراء والقيادات السياسية
محافظ دمياط وراعى كنيسة السيدة العذراء والقيادات السياسية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظو السويس وبورسعيد والبحر الأحمر يهنئون الأقباط بعيد القيامة

بطريركية الأقباط بالعريش تستقبل المحتفلين بعيد القيامة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عيد القيامه

الكنيسة العذراء

محافظ دمياط

مدير امن دمياط

كنيسة الروم الارثوذكس




لا تفوتك
البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة