محافظ دمياط : فطائر وبسكويت المدارس مطابق للمواصفات 100%الأحد، 08 أبريل 2018 03:24 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،على مطابقة العقود المحررة مع الشركات المنتجة للتغذية المدرسية بواسطة وزارة الزراعة، وكذلك الشركة التى وافقت عليها مديرية التربية والتعليم لتوريد البسكويت والفطائر للمدارس.
كما أكد المحافظ على جودة تلك المنتجات بنسبة 100% وأنه يتم الإشراف عليها بصفة مستمرة للتأكد من جودتها وصلاحيتها قبل تقديمها لأبنائنا الطلاب وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم مع سيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والدكتور خالد الزهيرى مدير عام الشئون الماليه والإدارية بالديوان العام.
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