محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ دورة تدريبية لرفع كفاءة الحرفيين







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الأجهزة المختصة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، لتنظيم دورة تدريبية لمدة شهر وذلك لإعداد فنيين في مختلف المجالات الحرفية التي تحتاجها المحافظة،تمهيداً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الحر.

وشدد المحافظ فى بيان له اليوم الأحد على أن تكون أولوية الالتحاق بالوظائف الحرفية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد لمن يجتاز الدورة التدربيه بتفوق وذلك نظرا لاحتاج الشركة الى فنيين متدربين بمستوى عالى.