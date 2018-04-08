محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ دورة تدريبية لرفع كفاءة الحرفيين

محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ دورة تدريبية لرفع كفاءة الحرفيينالأحد، 08 أبريل 2018 02:46 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الأجهزة المختصة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، لتنظيم دورة تدريبية لمدة شهر وذلك لإعداد فنيين في مختلف المجالات الحرفية التي تحتاجها المحافظة،تمهيداً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الحر.
وشدد المحافظ فى بيان له اليوم الأحد على أن تكون أولوية الالتحاق بالوظائف الحرفية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد لمن يجتاز الدورة التدربيه بتفوق وذلك نظرا لاحتاج الشركة الى فنيين متدربين بمستوى عالى.
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