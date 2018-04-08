محافظ الغربية يكلف مديرى المديريات بتوفي الأسماك والبيض فى شم النسيم

محافظ الغربية يكلف مديرى المديريات بتوفي الأسماك والبيض فى شم النسيمالأحد، 08 أبريل 2018 01:35 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
إضافة تعليق
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، توجيهاته لرؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة، بتوفير كافة الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وباقي السلع الغذائية الأخرى التي يكثر الطلب عليها في شم النسيم.
كما كلف المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال وضبط اى تلاعب أو مخالفات أو استغلال وتحرير محاضر للمخالفين و تشغيل المخابز بما يحقق وفرة في رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامه المعروض منها بالأسواق .
كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فورا وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24ساعة
إضافة تعليق
معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه
القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة