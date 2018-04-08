محافظ الغربية يكلف مديرى المديريات بتوفي الأسماك والبيض فى شم النسيم







الغربية – محمد طارق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، توجيهاته لرؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة، بتوفير كافة الخدمات والسلع الغذائية خاصة الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وباقي السلع الغذائية الأخرى التي يكثر الطلب عليها في شم النسيم.

كما كلف المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال وضبط اى تلاعب أو مخالفات أو استغلال وتحرير محاضر للمخالفين و تشغيل المخابز بما يحقق وفرة في رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامه المعروض منها بالأسواق .

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فورا وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات طوال 24ساعة