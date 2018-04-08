محافظ الغربية يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

الغربية مصطفى عادل

قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء صلاح زكى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والامنيه بالمحافظة

حيث قام محافظ الغربية بزيارة الكنيسة الإنجيلية بطنطا، وكان فى استقباله القس منسى ناجى راعى الكنيسة، ثم توجه محافظ الغربية إلى مطرانية طنطا، وكان فى استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

وأكد الأنبا بولا على عمق الأخوة والترابط الذى يجمع المصريين جميعًا، موضحًا أن المصريين جميعا نسيج واحد مسلمين ومسيحيين، وعبر عن سعادته البالغة بتزامن الاحتفال بعيد القيامه المجيد مع الانتخابات الرئاسية وبالحشد الكبير الذى خرجت به محافظة الغربية فى هذه الانتخابات، ثم توجه محافظ الغربية لزيارة مطرانية المحلة بمدينة االمحلة الكبرى وقدم التهنئة للأنبا كراس أسقف المحلة الكبرى الذى عبر عن سعادته بزيارة المحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية التى تجمع المصريين جميعا.

كما أكد أيضًا على ضرورة اصطفاف جميع المصريين حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال زيارة محافظ الغربية لتهنئة أقباط الغربية، أكد على أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة، وعلاقات الأخوة والوطنية، يعملون معا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

ووجه المحافظ الشكر لشعب محافظة الغربية على نسبه المشاركة المشرفة فى الانتخابات الرئاسية ضاربين أعظم مثل فى تلبية نداء الوطن.

وأكد محافظ الغربية أيضًا على ضرورة التكاتف بين أبناء الوطن والالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة لبناء مصرنا الحبيبة.