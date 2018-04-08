محافظ البحر الأحمر يزور اليوم كنائس الغردقة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

محافظ البحر الأحمر يزور اليوم كنائس الغردقة لتهنئة الأقباط بعيد القيامةالأحد، 08 أبريل 2018 08:05 ص
اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر
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يقوم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية اليوم الأحد، على كنائس مدينة الغردقة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.
ومن المقرر أن يبدأ المحافظ جولته بكنيسة الأنبا شنوده بالدهار، برفقة قيادات محافظة البحر الأحمر، على رأسهم اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الاحمر، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام .
كان محافظ البحر الأحمر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد شهدا قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنوده بالغردقة .
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