محافظ البحر الأحمر يزور اليوم كنائس الغردقة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة







البحر الأحمر - عماد عرفة

يقوم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية اليوم الأحد، على كنائس مدينة الغردقة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

ومن المقرر أن يبدأ المحافظ جولته بكنيسة الأنبا شنوده بالدهار، برفقة قيادات محافظة البحر الأحمر، على رأسهم اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الاحمر، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام .

كان محافظ البحر الأحمر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد شهدا قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنوده بالغردقة .