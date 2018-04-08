فى 11 معلومة.. كيف استعدت شركة مياه الشرب بالأقصر لشم النسيم

فى 11 معلومة.. كيف استعدت شركة مياه الشرب بالأقصر لشم النسيمالأحد، 08 أبريل 2018 12:00 ص
محطة مياه الشرب - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد لضمان وصول المياه للمواطنين بالمستوى القياسى فترة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، وما قبلها وذلك مع اتخاذ الجاهزية القصوى لمواجهة أى أعطال طارئة.
وفيما يلى نرصد تفاصيل استعداد شركة المياه لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم بالأقصر:-
1- تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة والتى شملت عددا من طلمبات المياه للمحافظة على التشغيل بالمستوى القياسى لسد احتياجات المواطنين من إستهلاك المياه فترة الإعياد وما قبلها .
2- تم إصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والإبلاغ الفورى فى حالة ظهور أعطال طارئة .
3- تم إصدار التعليمات لمديرى المحطات بمنع الإجازات الاعتيادية لعمال الورديات فترة العيد .
4- قام مدير عام المياه بالمرور المفاجئ على محطات مياه الشرب للتأكد من قدرة التشغيل بالشكل القياسى المطلوب .
5- تم رفع درجة الاستعداد لإدارة عمليات الخط الساخن واستدعاء أفراد الإدارة بالشكل الكامل .
6- تم رفع درجة الاستعداد لإدارة الشبكات والتنسيق مع إدارتى التشغيل وغرفة عمليات الخط الساخن 125 .
7- تم تجهيز سيارات مياه الشرب لسد الاحتياجات فى حال طلب المواطنين .
8- تم التأكد من جاهزية محطات الصرف الصحى واختبار طلمبات الرفع مع التأكد من السلامة الفنية لها ومراجعة جميع مولدات الديزل لمواجهة أى احتمالات لانقطاع التيار الكهربائى .
9- تم رفع درجة الاستعداد لفرق طوارئ الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وسيارات الشفط والتطهير والتسليك .
10- تم رفع درجة الاستعداد لإدارة الأمن والتأكد على متابعة مآخذ محطات المياه بالمحافظة .
11- الشركة تناشد المواطنين بالأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى .. أو رقم 0952282406 أو 01147999752 من أى شبكة اتصالات.
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