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غلق 13 منشأة تعمل بدون تراخيص وإعدام أسماك مملحة فاسدة بالإسكندرية

الأحد، 08 أبريل 2018 02:18 م
غلق 13 منشأة تعمل بدون تراخيص وإعدام أسماك مملحة فاسدة بالإسكندرية أسماك مملحة - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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شددت مديرية الصحة بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل الوزارة على تكثيف حملات مراقبة الأغذية استعدادا لشم النسيم، حيث تم غلق 13 منشأة تعمل بدون تراخيص واعدام كميات من الأسماك المملحة.
 
وأشار بيان صادر اليوم إلى أنه تم المرور على 54 منشئة منذ الأول من أبريل حتى الآن وتم سحب 96 عينة منها 38 عينة من الأسماك المملحة و 31 عينة رنجة و27 عينة سردين.

كما تم إعدام 231 كجم رنجة وفسيخ وأسماك مملحة فاسدة، كما تم تحرير 72 محضر لعدم وجود اشتراطات صحية و لعدم حمل شهادة صحية و غلق 13 منشأة بدون ترخيص وتم تحفظ لحين ورود نتيجة التحليل لاجمالى طن و 825 كجم.


 
 
 
 

 


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