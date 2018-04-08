طرح أرض حديقة الخالدين بدمياط فى المزاد العلنى لاستغلالها فى الأنشطة السياحية

طرح أرض حديقة الخالدين بدمياط فى المزاد العلنى لاستغلالها فى الأنشطة السياحيةالأحد، 08 أبريل 2018 11:07 ص
عبد الحميد طه محافظ دمياط
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أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن طرح أرض حديقة الخالدين بطريق رأس البر للمزاد العلنى بمساحة 7 فدان و6 قيراط لإعادة استغلالها فى الأنشطة السياحية التي تناسب طبيعة المكان على شاطئ النيل.
وحدد ديوان عام محافظة دمياط جلسة 16 إبريل الجاري لعقد جلسة المزاد العلنى بقاعة ديوان عام المحافظة على أن يتم إعادة جلسات المزاد لمدة 4 جلسات ،بشرط أن يكون حق الانتفاع لمدة 25 عاما بواقع 75 % من مساحة الأرض منشآت ومبانى،و25 % مساحات خضراء وذلك مقابل تسديد قيمة كراسة الشروط بمبلغ 2000جنية،وتأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه.
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