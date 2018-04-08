ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة بحملة أمنية فى القليوبية

ضبط 141 دراجة نارية غير مرخصة بحملة أمنية فى القليوبيةالأحد، 08 أبريل 2018 05:35 م
دراجات بخارية - ارشيفية
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نفذت مباحث مرور القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور حملة، لضبط الدراجات النارية غير المرخصة، والتحفظ عليها لحين توجه أصحابها للترخيص، وتمكنت الحملة من ضبط 141 دراجه نارية، وتولت النيابة التحقيق.
كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية للواء محمد درويش، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بتكثيف الحملات المرورية والأمنية، على المدن لضبط الدراجات النارية غير المرخصة والتى تسير بدون لوحات معدنية.
تم ضبط 141 دراجة بدون لوحات وغير مرخصة وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بها وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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