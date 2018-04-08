صور.. وكيل صحة الأقصر يحيل الأطباء المتغيبين بمستشفى القرنة عن العمل للتحقيق

صور.. وكيل صحة الأقصر يحيل الأطباء المتغيبين بمستشفى القرنة عن العمل للتحقيقالأحد، 08 أبريل 2018 03:33 م
الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
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قاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر،اليوم الأحد،جولة تفقدية علي عدد من المستشفيات وذلك لمتابعة الاستعدادات لعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وقرر إحالة عدد من الأطباء المتغيبين عن العمل للتحقيق.
وشملت جولة وكيل صحة الأقصر، مستشفى القرنة المركزي ،حيث رافقه مدير عام الطب العلاجي ومدير المكتب الفني ومدير الإدارة الهندسية وأعضاء التفتيش المالي والإداري،وتفقد خلال المرور مشروع تطوير العيادة الخارجية والغسيل الكلوى والإستقبال وقسم العناية والأقسام الداخلية.
وقام وكيل وزارة الصحة بإحالة الأطباء المتغيبين عن العمل للتحقيق.
وكيل صحة الأقصر يتفقد المستشفيات ويحيل الأطباء المتغيبين عن العمل للتحقيق
جانب من جولة وكيل الصحة علي مستشفي القرنة المركزي
السيد عبد الجواد خلال جولاته علي المستشفيات لمتابعة استعدادات الأعياد
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