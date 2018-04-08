صور ..وزير التموين ومحافظ جنوب سيناء يقدمون التهنئة للأقباط بعيد القيامة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، بزيارة لكاتدرائية السمائين بحى النور بشرم الشيخ، حيث كان فى استقبالهما الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وقدما التهنئة لأقباط جنوب سيناء بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وبحضور اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلى المشايخ والعواقل بجنوب سيناء، وممثلى الأوقاف والأزهر الشريف، وجمع غفير من المواطنين.

كما قامت مدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، بمسيرة حب وسلام إلى الكاتدرائية مرتدين الزى الرسمي، وحاملين أعلام مصر، بمرافقة المدرسين والمشرفين، حيث قدموا التهنئة لجميع أقباط جنوب سيناء متمنين لهم دوام المحبة والسلام.

وأبدى أسقف سيناء الجنوبية سعادته الغامرة بهذهى المشاعر الصادقة، وأنه سعيد بزيارات الحب والتآخى، متمنيا دوام المحبة والسلام على أرض مصر الحبيبة، فى ظل القيادة الرشيدة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما زار اللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة جنوب سيناء، كنسية موسى النبى بطور سيناء، يرافقة اللواء عبد الرحمن محروس مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وغريب حسان عضو البرلمان بجنوب سيناء، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومدير المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية والشعبية، لتهنئة القس مينا سعد راعى كنسية النبى موسى، والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقد قدم السكرتير المساعد للمحافظة، نائب عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بخالص التهانى القلبية للقس مينا سعد رعى كنسية موسى النبى، ولقداسة البابا تواضروس الثانى، ولجميع الأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام على شعب مصر مسلمين ومسيحييه بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا الغالى وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً، كى تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار فى نسيج ورباط واحد.

وشكر القس مينا سعد، جميع الإخوة المسلمين والذين حضروا للتهنئية بعيد القيامة المجيد، وهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولية رئاسة الجمهورية لفترة ثانية، وشكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، لتوفير الأمن والآمان لأبناء المحافظة، وتامين الكنائس من قوات الشرطة والقوات المسلحة.

وقام غريب حسان عضو البرلمان بجنوب سيناء، بتهنئة جميع الإخوة الأقباط، وقداسة البابا تواضروس الثانى والأنبا باللو أسقف كنائس جنوب سيناء، بعيد القيامة المجيد، وأن تعود هذه الأيام على شعب مصر مسلميه ومسيحييه بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا الغالى وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار.

محافظ جنوب سيناء ووزير التموين والتجارة الداخلية فى كنسية السمائين



محافظ جنوي سيناء اثناء تقديم التهنئة



القيادات الامنية والتنفيذية أثناء تقديم التهنئة



جانب من تقديم التهانى للأقباط بعيد الميلاد المجيد



السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء ومساعد مدير الأمن والقس مينا سعد راعى كنسية موسى النبى



مدير المديريات اثناء تقديم التهنئة



القيادات الأوقاف اثناء التهنئة