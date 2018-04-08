video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مستقبل وطن بأسيوط يهنئ الأقباط بالكنائس بعيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 03:41 م
صور.. مستقبل وطن بأسيوط يهنئ الأقباط بالكنائس بعيد القيامة وفد مستقبل وطن يقدم تهانى العيد


أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

التقى اليوم الأحد وفدا من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بنيافة الانبا يوأنس مطران الأرثوذكس ونيافة الانبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك، والقس باقى صدقة شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية .

وقال محمود معوض نفادى أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، فى بيان اليوم، ان الحزب يواصل جولاته لتقديم التهنئة لجموع أقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة ونقل تهنئة الحزب ورئيسه المهندس أشرف رشاد لكل القيادات الكنسية .

وقال نفادى وفد الحزب ضم كامل الخازندار ومحمود زين وأحمد عبدالمعز الامناء المساعدين ، زاهية عطا أمينة المرأه ، وسيم ابوشنب أمين العلاقات العامه، مصطفى الحجار أمين العمل الجماهيرى ، ومن قيادات أمانة بندر أسيوط محمد عتمان ، صفاء عبدالنعيم ، أمانى محمود ، حسن حمدان ، الدكتور يسرى عازر.

وأكد نفادى أن مصر تشهد حالة إصطفاف وطنى وتماسك بين فئات المجتمع عموما وهو ما يدفعنا للمضى قدما نحو البناء والتعمير والتغلب على كل التحديات التى تواجهها مصر.

 

مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط (1)
مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط 

 

مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط (2)
مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط 

 

مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط (3)
مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط 

 

مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط (5)
مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

اسيوط

اخبار مصر

اخبار اسيوط

اقباط اسيوط

الاقباط

مستقبل وطن




لا تفوتك
رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة للتوسع ولن نستغنى عن أى عامل (صور)

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة للتوسع ولن نستغنى عن أى عامل (صور)

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة