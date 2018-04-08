صور.. مستقبل وطن بأسيوط يهنئ الأقباط بالكنائس بعيد القيامة







أسيوط - محمود عجمى

التقى اليوم الأحد وفدا من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بنيافة الانبا يوأنس مطران الأرثوذكس ونيافة الانبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك، والقس باقى صدقة شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية .

وقال محمود معوض نفادى أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، فى بيان اليوم، ان الحزب يواصل جولاته لتقديم التهنئة لجموع أقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة ونقل تهنئة الحزب ورئيسه المهندس أشرف رشاد لكل القيادات الكنسية .

وقال نفادى وفد الحزب ضم كامل الخازندار ومحمود زين وأحمد عبدالمعز الامناء المساعدين ، زاهية عطا أمينة المرأه ، وسيم ابوشنب أمين العلاقات العامه، مصطفى الحجار أمين العمل الجماهيرى ، ومن قيادات أمانة بندر أسيوط محمد عتمان ، صفاء عبدالنعيم ، أمانى محمود ، حسن حمدان ، الدكتور يسرى عازر.

وأكد نفادى أن مصر تشهد حالة إصطفاف وطنى وتماسك بين فئات المجتمع عموما وهو ما يدفعنا للمضى قدما نحو البناء والتعمير والتغلب على كل التحديات التى تواجهها مصر.



مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط



مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط



مستقبل وطن بأسيوط يهنىء الأقباط