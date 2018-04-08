صور.. قصر ثقافة أسوان يحتفل بيوم اليتيم العربى بحضور المحافظ







أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الاحتفال بيوم اليتيم العربى بقصر ثقافة أسوان،برئاسة محمد أدريس،وبحضور نجوى أحمد سيد مدير قصر ثقافة أسوان.

وبدأت فعاليات الأحتفال بتلاوة أيات من القرآن الكريم وكلمة لكلاً من محمود فاروق مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وجابر محمد أحمد مدير جمعية الأورمان بأسوان، واللواء مجدى حجازى محافظ اسوان،وتكريم 19 عريس وعروسة،وعدد من الأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين علمياً.

وفى ختام الحفل،قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية عرضا فنيا،وقدمت الفرقة عدد من الرقصات النوبية منها ليلة الحناء الأراجيد والكف.



جانب من احتفال قصر ثقافة اسوان بيوم اليتيم



محافظ أسوان باحتفال قصر ثقافة أسوان بيوم اليتيم



جانب من تكريم العرسان باحتفال قصر ثقافة أسوان بيوم اليتيم