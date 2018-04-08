صور .. طوارئ جامعة المنصورة تستضيف خبير المانى لليوم الثانى لإجراء 20 جراحة







الدقهلية شريف الديب

يستمر لليوم الثانى الخبير الألمانى اروين بليسنج من جامعة كالسهارد الألمانية لإجراء 20 عملية قسطرة التداخلية الطرفية للحالات المعقدة ، التى تستوجب مهارات متقدمة بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

ويستضيف قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة المنصورة ، الخبير الألمانى خلال يومى 7، 8 أبريل بمستشفى الطوارئ ومستشفى المنصورة الجامعى.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، و الدكتور الشعراوى موسى مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، وتنظيم الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب، الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ

وأشار الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ أنه يتم نقل وقائع العمليات عن طريق الفيديو كونفرانس لأعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأوعية الدموية كما يقوم الخبير بالرد على استفسارات الأطباء خلال إجراء العمليات .

وأضاف أن العمليات ستجرى بمستشفى الطوارئ ومستشفى المنصورة الجامعى على يومين ، بمعدل ساعات يتراوح من 10-12 ساعة يوميا ، ويسبقها محاضرات تتعلق بكيفية التدخل فى علاج انسداد الشرايين الطرفية والحلقية بالإضافة لكيفية التدخل العلاج من عدة مناطق.

وأكد الدكتور مسعد سليمان إن زيارة الخبير تأتى فى إطار الاهتمام بصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم جراحة الأوعية الدموية وإكسابهم المهارات الخاصة والدقيقة بتخصص جراحة الأوعية الدموية والاستعانة فى ذلك بأفضل الخبرات العالمية فى هذا المجال.

وقد سبق ذلك تنظيم ورشة عمل الأسبوع الماضى تهدف إلى تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأوعية الدموية ومعاونيهم على التقنية الحديثة فى علاج تمدد الشريان الأورطى بدون جراحة من خلال جهاز محاكاة يتدرب عليه الأطباء لإجراء عمليات جراحية على الجهاز كأنهم يجرونها داخل جسم المريض وبالتالى يحصل الأطباء على مقاسات دقيقة للتمدد فينجحون فى إجراء عمليات جراحية بالفعل للمريض الذى يعانى من تمدد الشريان الأورطى.

وأضاف أنه سيجرى على مدار اليومين حوالى 20 حالة من الحالات المستعصية، وتم التجهيز لها فى عيادات تحضرية بقسم جراحة الأوعية الدموية وهى التى تحتاج لمهارات متقدمة وحضور الخبير سيضيف بخبرته للقسم، وأيضا للمرضى الذين حالاتهم غير قابلة للحل فى الوقت الحالي.



جامعة المنصورة تستضيف خبير ألمانى



جامعة المنصورة تستضيف خبير ألمانى



جامعة المنصورة تستضيف خبير ألمانى



جامعة المنصورة تستضيف خبير ألمانى