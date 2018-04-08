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صور.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة فى بلطيم

الأحد، 08 أبريل 2018 05:19 م
صور.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة فى بلطيم حملة للقضاء على الكلاب الضالة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة بلطيم، حملة للقضاء على الكلاب الضالة، التي انتشرت بأعداد كبيرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، ويسبب تواجدها أضراراً بالمواطنين من نقل العدوى البكتيرية وغيرها من الأمراض المزمنة والمعدية، وسوء المظهر الحضارى المجتمعى.

قال الدكتور عبدالحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن لجنة من الإدارة البيطرية ببلطيم برئاسة الدكتور  مصطفى رجب، مدير الإدارة البيطرية ببلطيم، وطلبة أبوزيد، مسئول البيئة بمصيف بلطيم، وعدد من أعضاء الحملة تمكنوا من القضاء على الكلاب الضالة بالشوارع.

القضاء على الكلاب الضالة ببلطيم
القضاء على الكلاب الضالة ببلطيم

 

جانب من الحملة للقضاء على الكلاب الضالة
جانب من الحملة للقضاء على الكلاب الضالة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

        

 


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