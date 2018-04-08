صور.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة فى بلطيم

صور.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة فى بلطيمالأحد، 08 أبريل 2018 05:19 م
حملة للقضاء على الكلاب الضالة
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شهدت مدينة بلطيم، حملة للقضاء على الكلاب الضالة، التي انتشرت بأعداد كبيرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، ويسبب تواجدها أضراراً بالمواطنين من نقل العدوى البكتيرية وغيرها من الأمراض المزمنة والمعدية، وسوء المظهر الحضارى المجتمعى.
قال الدكتور عبدالحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن لجنة من الإدارة البيطرية ببلطيم برئاسة الدكتور مصطفى رجب، مدير الإدارة البيطرية ببلطيم، وطلبة أبوزيد، مسئول البيئة بمصيف بلطيم، وعدد من أعضاء الحملة تمكنوا من القضاء على الكلاب الضالة بالشوارع.
القضاء على الكلاب الضالة ببلطيم
جانب من الحملة للقضاء على الكلاب الضالة
جانب من الحملة
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