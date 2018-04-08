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صور.. المسيحيون الفلسطينيون يواصلون احتفالاتهم بعيد القيامة فى غزة

الأحد، 08 أبريل 2018 09:24 ص
صور.. المسيحيون الفلسطينيون يواصلون احتفالاتهم بعيد القيامة فى غزة المسيحيون الفلسطينيون


أ ف ب
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يواصل مسيحيو فلسطين احتفالاتهم بعيد الفصح، اليوم الأحد، فيما تجمع الكثيرون منهم فى كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة لانتظار "النار المقدسة" خلال احتفالات عيد القيامة.

 وبهذه المناسبة تقام احتفالات كبيرة مركزها مدينة القدس، كما يتم استقبال "النور المقدس" وسط احتفالات كبيرة فى المدن الثلاث داخل الضفة الغربية فى بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

وشهدت ساحة "كنيسة المهد" ببيت لحم بعد ظهر أمس استقبالا رسميا لـ"النور المقدس"، حيث تشهد المدن الثلاث (بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور) ذروة الاحتفالات، وتنتشر أفراد الشرطة الفلسطينية فى الشوارع الرئيسية التى يمر بها موكب "النور"، وكذلك فى ساحة المهد من أجل تأمين الاحتفالات.

وطبقاً للتقاليد المسيحية، يدخل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، "ثيوفيلوس الثالث" القبر المقدس بكنيسة القيامة، مرتديا ثوبا أبيض بلا جيوب حاملا شمعة مطفأة، ثم يبدأ بالصلاة ساجدا بانتظار معجزة انبثاق "النار المقدسة"، ويخرج البطريرك بعد فترة من القبر حاملا الشمعة المضيئة التى يوقد بها شموع الحاضرين ليغمر الفرح الجميع.

 

احتفالات عيد القيامة فى كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة
احتفالات عيد القيامة فى كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة

 

المسيحيون الفلسطينيون يواصلون احتفالاتهم بعيد القيامة فى غزة
المسيحيون الفلسطينيون يواصلون احتفالاتهم بعيد القيامة فى غزة

 

جانب من كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة
جانب من كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة

 

طفلة فلسطينية
طفلة فلسطينية

 

كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة
كنيسة سانت بورفيريوس بمدينة غزة

 


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