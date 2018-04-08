video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة كويتية: تميم يترأس وفد قطر فى القمة العربية بالسعودية

الأحد، 08 أبريل 2018 12:54 م
صحيفة كويتية: تميم يترأس وفد قطر فى القمة العربية بالسعودية أمير قطر تميم بن حمد


كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

كشفت صحيفة الرأى الكويتية عن اعتزام أمير قطر تميم بن حمد المشاركة فى القمة العربية المقرر، أن تستضيفها منتصف الشهر الجارى المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر دبلوماسى عربى أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده المشارك فى القمة.

بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، فى تصريحات لها أمس السبت، إن ملف الأزمة بين قطر والدول العربية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة فى القمة.

ومن المقرر أن تنطلق غداً الاثنين، الاجتماعات التحضيرية للقمة فى دورتها التاسعة والعشرين.

وقبل 10 أشهر، أقدمت الدول العربية على مقاطعة إمارة قطر رداً على دعمها وتمويلها كيانات وتنظيمات إرهابية فى العديد من بلدان العالم العربى، ووضعت دول الرباعى العربى الذى يضم كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قائمة بـ13 مطلباً مقابل عودة العلاقات، يأتى فى مقدمتها وقف تمويل الإرهاب وغلق قناة الجزيرة وتسليم المطلوبين أمنيا، والذين تأوويهم الدوحة، غير أن النظام القطرى رفض الاستجابة لتلك المطالب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 أسباب وراء إقالة تيلرسون .. الخلاف بين ترامب ووزير الخارجية المقال فى الملفات الكبرى بالصدارة.. الأزمة القطرية والنووى الإيرانى فى المقدمة.. وعدم استكمال تعيين السفراء الجدد فى عواصم صنع القرار القضية الأبرز

تنسيق أمريكى ـ كويتى لحل الأزمة القطرية قبل القمة العربية.. مصادر خليجية: مبعوث ترامب يحمل عدة مقترحات.. أمير الكويت يجرى اتصالات مع كل الأطراف.. واشنطن تسعى لتأمين موقف إقليمى موحد ضد إيران فى المنطقة

فى صدارة الصحف العربية اليوم.. توجيهات السيسى للجيش والشرطة بملاحقة إرهابيى هجوم الواحات.. أنباء عن تأجيل القمة الخليجية 6 أشهر بسبب الأزمة القطرية.. والوليد بن طلال: متفائل بالاستثمار فى تويتر

السعودية

قطر

القمة العربية

امير قطر

تميم بن حمد

الرباعى العربى

اخبار قطر




لا تفوتك
البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طرازان

نرجوكم ....

خالوا بالكم أرجوكم ... حضوره يعنى حاجه من أتنين ... يا إما جاى يعمل فورتينة بين الدول العربية ... أو حضوره للتجسس و نقل الاخبار لحبايبة فى إيران أو تركيا أو أسرائيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة