صحيفة كويتية: تميم يترأس وفد قطر فى القمة العربية بالسعودية







كتب: أحمد علوى

كشفت صحيفة الرأى الكويتية عن اعتزام أمير قطر تميم بن حمد المشاركة فى القمة العربية المقرر، أن تستضيفها منتصف الشهر الجارى المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر دبلوماسى عربى أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده المشارك فى القمة.

بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، فى تصريحات لها أمس السبت، إن ملف الأزمة بين قطر والدول العربية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة فى القمة.

ومن المقرر أن تنطلق غداً الاثنين، الاجتماعات التحضيرية للقمة فى دورتها التاسعة والعشرين.

وقبل 10 أشهر، أقدمت الدول العربية على مقاطعة إمارة قطر رداً على دعمها وتمويلها كيانات وتنظيمات إرهابية فى العديد من بلدان العالم العربى، ووضعت دول الرباعى العربى الذى يضم كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قائمة بـ13 مطلباً مقابل عودة العلاقات، يأتى فى مقدمتها وقف تمويل الإرهاب وغلق قناة الجزيرة وتسليم المطلوبين أمنيا، والذين تأوويهم الدوحة، غير أن النظام القطرى رفض الاستجابة لتلك المطالب.