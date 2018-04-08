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"صحة بنى سويف": رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال شم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 06:32 م
"صحة بنى سويف": رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال شم النسيم شم النسيم - أرشيفية


بنى سويف : أيمن لطفى
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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، على أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع،  وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات ومرفق الإسعاف تحسبًا لحدوث حالات تسمم غذائى أو حالات مرضية أو وبائية مع توفير أدوية الطوارئ والأمصال، فضلا عن تشكيل غرف عمليات وقائية بجميع الإدارات الصحية لإبلاغ الغرفة الوقائية الرئيسية بالمديرية بنتائج الحملات على الأسواق أو حالات التسمم الغذائى فى حالة حدوثها.

وأضاف حميدة فى بيان له اليوم قائلا: شملت خطة استقبال شم النسيم أيضًا تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة والمجمدة ومحلات بيعها بدائرة المحافظة من ناحية الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية وأخذ عينات من المنتج لإعدام الفاسد منها ظاهريا، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين للتأكد من حملهم رخص صحية وشهادات سارية، وتأكد خلوهم من الأمراض المعدية المختلفة، وكذلك تطبيق قرار المحظورات والتأكد من صلاحية معروضاتهم من الأغذية، وتكثيف الرقابة على جميع ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة وأخذ عينات للفحص، بالاضافة إلى تكثيف الرقابة على الأغذية المعروضة بالأسواق العامة وأماكن تجمع الجمهور وخاصة باعة الأسماك المملحة والمدخنة، والتنبيه برفع المخلفات المتبقية، فضلا عن تكليف الثقافة الصحية بعمل توعية للجماهير بشراء الأغذية من محلات مرخصة ومستوفاة للاشتراطات الصحية.


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