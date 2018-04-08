"صحة الغربية" تفعل المسح الطبى ضد الأمراض غير المعدية داخل 7 مراكز صحية







الغربيه محمد طارق

أعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية،بدء إجراء أكبر مسح طبى شامل للكشف المبكرعن الأمراض غير المعدية السكر والضغط والسمنة والنحافة داخل 7 مراكز صحية على مستوى محافظة الغربية وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية الموسعة.

وقال شرشر فى بيان له اليوم إن أماكن إجراء المسح بالمجان للمواطنين،هى المركز الطبى بكفر الزيات ومركز صحة أسرة الهياتم بالمحلة ومركز صحة أسرة دمرو بالمحلة ومركز طبى الشين بقطور ومركز صحة أسرة قرانشو ببسيون ومركز طبى زفتى ومركز صحة أسرة القرشية بالسنطة.

وأشار وكيل الوزاره إلى توفير الكواشف اللازمة لإجراء اختبارات جلوكوز الدم "السكر" واختبارات فيروس سي "الاليزا" واختبارات الحمض النووي لفيروس سى pcr والأنابيب المستخدمة لتحليل الدم بأنواعها وسرنجات سحب العينة وذلك لإمكان إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأوضح شرشر أن المسح الطبي يشمل 4 أمراض غير معدية ويستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 59 عاما وذلك بجانب الهدف الرئيسى وهو الاكتشاف المبكر لفيروس "سى".