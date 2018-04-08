سانا: الجيش السورى يفرض سيطرته على شمال شرق دوما

سانا: الجيش السورى يفرض سيطرته على شمال شرق دوماالأحد، 08 أبريل 2018 01:09 م
الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
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سيطرت وحدات من الجيش السورى على محيط مدينة دوما خلال عمليتها العسكرية الرامية إلى استكمال انجاز تحرير الغوطة الشرقية من المسلحين.
وقال مصدر عسكرى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية رمايات مدفعية وصليات صاروخية وغارات جوية تمهيدية على تجمعات وتحصينات مسلحى ما يسمى "جيش الإسلام" فى بلدة الريحان فى الغوطة الشرقية تبعها دخول وحدات المشاة والدبابات التى اشتبكت بقوة مع المسلحين الذين قتل معظمهم وفر الآخرون باتجاه مدينة دوما إلى الغرب منها.
ولفت المصدر إلى أن العملية أدت ايضا إلى إحكام السيطرة على الطريق الرئيس الواصل بين مشفى ابن سينا ومدينة دوما الذى كان يعد محور إمداد وتحرك مهما للمسلحين.
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