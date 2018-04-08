video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سانا: الجيش السورى يفرض سيطرته على شمال شرق دوما

الأحد، 08 أبريل 2018 01:09 م
سانا: الجيش السورى يفرض سيطرته على شمال شرق دوما الجيش السورى ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

سيطرت وحدات من الجيش السورى على محيط مدينة دوما خلال عمليتها العسكرية الرامية إلى استكمال انجاز تحرير الغوطة الشرقية من المسلحين.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية رمايات مدفعية وصليات صاروخية وغارات جوية تمهيدية على تجمعات وتحصينات مسلحى ما يسمى "جيش الإسلام" فى بلدة الريحان فى الغوطة الشرقية تبعها دخول وحدات المشاة والدبابات التى اشتبكت بقوة مع المسلحين الذين قتل معظمهم وفر الآخرون باتجاه مدينة دوما إلى الغرب منها.

ولفت المصدر إلى أن العملية أدت ايضا إلى إحكام السيطرة على الطريق الرئيس الواصل بين مشفى ابن سينا ومدينة دوما الذى كان يعد محور إمداد وتحرك مهما للمسلحين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الجيش السورى يتقدم فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية

الجيش السورى يسيطر على منطقة الفارابى فى دوما بالغوطة الشرقية

الجيش السورى

سوريا

اخبار العرب

الغوطه

جيش الاسلام




لا تفوتك
البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة