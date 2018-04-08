رويترز: النيابة السعودية تبدأ تحقيقا فى قضايا فساد

رويترز: النيابة السعودية تبدأ تحقيقا فى قضايا فسادالأحد، 08 أبريل 2018 08:34 ص
المتحدث باسم الداخلية السعودية -أرشيفية
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نقلت صحيفة الشرق الأوسط فى عدد، اليوم الأحد، عن مسؤول قوله إن النيابة العامة فى السعودية "باشرت التحقيق والمرافعات" فى قضايا الفساد مع متهمين لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم.
وقال سعود الحمد نائب النائب العام السعودى للتحقيق إن أى من توجه له اتهامات سيحال إلى المحكمة لمقاضاته فى قضايا تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب.
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