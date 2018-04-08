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روسيا تنفى استخدام النظام السورى أسلحة كيميائية فى دوما

الأحد، 08 أبريل 2018 10:15 ص
روسيا تنفى استخدام النظام السورى أسلحة كيميائية فى دوما مدينة دوما السورية


(أ ف ب)
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رفضت موسكو، اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة للنظام السورى باستخدام الأسلحة الكيميائية فى مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق، بعدما حملت الولايات المتحدة روسيا المسؤولية عن أى هجوم من هذا النوع.

وقال رئيس "المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا" الجنرال يورى يفتوشينكو فى تصريحات نقلتها عنه وكالات انباء محلية "ننفى بشدة هذه المعلومات نحن مستعدون فور تحرير دوما من المسلحين لإرسال خبراء روس فى مجال الدفاع الإشعاعى والكيميائى والبيولوجى لجمع المعلومات التى ستؤكد أن هذه الادعاءات مفبركة".

 


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