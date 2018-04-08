رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها حتى نهاية فترة الأعياد

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها حتى نهاية فترة الأعيادالأحد، 08 أبريل 2018 05:35 م
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قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية فترة الأعياد.
جاء ذلك خلال جولته المفاجئه التى قام بها اليوم يرافقه اللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبد العظيم رئيس مجلس إدارة المستشفيات، والتى تفقد خلالها الاستقبال وغرف العمليات ورعاية القلب ووحدة قسطرة القلب وغرف عمليات القلب المفتوح.
واطمئن القاضى خلال الجوله على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة طوال الأعياد والإجازات، كما اطمئن على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقد اجتمع القاضى مع رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها والمرافقين له فى الزيارة بحضور النائب جمال كوش عضو مجلس النواب، وتم مناقشه ما تم إنجازه فى تفعيل كامل الخدمات التى تقدمها أقسام التحاليل والأشعات، وكذلك الآليات المتبعة فى الدخول إلى العناية المركزة، بما يضمن الشفافية.
وقال القاضى إن الجامعة تعمل على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات على الرغم من محدودية مواردها، وأضاف أن المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين بما يحقق رضائهم عما تقدمه، مشيرًا إلى أن مؤشرات رضاء المواطنين على ما تقدمه المستشفيات تظهر فى زيادة الإقبال.
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