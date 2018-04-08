دمية "اللمبى" جاهزة للحرق فى ليلة شم النسيم بالسويس

دمية "اللمبى" جاهزة للحرق فى ليلة شم النسيم بالسويسالأحد، 08 أبريل 2018 07:46 م
دمية اللمبى
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انتهى المواطنين بمحافظة السويس من إعداد دمية "اللمبى" فى ليلة شم النسيم استعدادًا لحرقها قبل منتصف الليل.
وهى عادة سنوية تمتد لأكثر من قرن بمدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، خلال احتفالية قام بتنظيمها مجموعة من الشباب والأطفال بمنطقة الغريب السكنية تستهدف التنديد بالاحتلال الإنجليزى.
وقال أحمد على من قام بإعداد دمية اللمبى، إنها عادة قديمة فى محافظات القناة ونقوم كل عام بمحافظة السويس بتنفيذها، مؤكدًا أننا نحاول الحفاظ على التراث، بجانب نشر البهجة بين الجميع وسنقوم قبل منتصف الليل بحرق دمية اللمبى.
والدمية على شكل إنسان صنعها أهالى القناة زمان للورد "إدموند هنرى اللمبى"، المندوب السامى لبريطانيا فى مصر، أثناء ثورة 1919، وكان معروف ببطشه فكرهه الأهالى وصنعوا دمية له وحرقوها.
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