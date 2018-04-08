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حديقة الحيوان ببنى سويف تستعد لاستقبال زائرى شم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 01:00 ص
حديقة الحيوان ببنى سويف تستعد لاستقبال زائرى شم النسيم المهندس حنفى محمود عبد العظيم


بنى سويف أيمن لطفى
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قال المهندس حنفى محمود عبدالعظيم المشرف العام على حديقة الحيوان ببنى سويف، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال الزائرين ورواد الحديقة من مواطنى مدينة بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية السبع بالمحافظة، خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .

وأضاف حنفى محمود أن تجهيزات الحديقة شملت نظافة الأرضيات والبحيرات، وإعداد كافتريات المأكولات والمشروبات،  فضلا عن تطوير "بيوت" الحيوانات، وصيانة أرضية منزل "القرد الحبشى" منذ أيام.
 
ولفت حنفى محمود إلى أن الحديقة تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات أبرزها الضباع ، التماسيح ، فرس النهر ، العصافير ، الزواحف، القرود ، والماعز ، فضلا عن عروض بيت الزواحف ، مطالبا الجمهور بالحفاظ على نظافة الحديقة ومشاهدة  الحيوانات دون مضايقتها حتى يقضوا وأطفالهم يوما ممتعا خلال احتفالات شم النسيم .
 

 


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