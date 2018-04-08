حديقة الحيوان ببنى سويف تستعد لاستقبال زائرى شم النسيم

وأضاف حنفى محمود أن تجهيزات الحديقة شملت نظافة الأرضيات والبحيرات، وإعداد كافتريات المأكولات والمشروبات، فضلا عن تطوير "بيوت" الحيوانات، وصيانة أرضية منزل "القرد الحبشى" منذ أيام.

ولفت حنفى محمود إلى أن الحديقة تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات أبرزها الضباع ، التماسيح ، فرس النهر ، العصافير ، الزواحف، القرود ، والماعز ، فضلا عن عروض بيت الزواحف ، مطالبا الجمهور بالحفاظ على نظافة الحديقة ومشاهدة الحيوانات دون مضايقتها حتى يقضوا وأطفالهم يوما ممتعا خلال احتفالات شم النسيم .