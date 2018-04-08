ترامب يجتمع غدا بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع فى دوما السورية







واشنطن (أ ش أ)

قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة العسكريين غدا الاثنين، وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات نتيجة هجوم كيميائى استهدف مدينة دوما السورية.

وأوضح المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، أن الاجتماع سيحضره وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال فى وقت سابق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه وترامب يراقبان عن كثب الوضع فى سوريا، مضيفا أنه على النظام السورى وداعميه وقف "سلوكهم البربرى"، على حد قوله.