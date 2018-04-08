ترامب يجتمع غدا بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع فى دوما السورية

ترامب يجتمع غدا بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع فى دوما السوريةالأحد، 08 أبريل 2018 08:13 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
إضافة تعليق
قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يعتزم عقد اجتماع مع كبار القادة العسكريين غدا الاثنين، وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات نتيجة هجوم كيميائى استهدف مدينة دوما السورية.
وأوضح المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، أن الاجتماع سيحضره وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال فى وقت سابق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه وترامب يراقبان عن كثب الوضع فى سوريا، مضيفا أنه على النظام السورى وداعميه وقف "سلوكهم البربرى"، على حد قوله.
إضافة تعليق
رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة
وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة