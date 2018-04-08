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تحرير 1820 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 1207 متهمين هاربين بالبحيرة

الأحد، 08 أبريل 2018 12:47 م
تحرير 1820 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 1207 متهمين هاربين بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة،  اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1207 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

 

كما تم تحرير 1820 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية،  كما تم رفع وإزالة 134 إشغال طريق ثابت ومتحرك.

 


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