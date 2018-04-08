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باريس تدين "إطلاق النار العشوائي" لجيش الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 08 أبريل 2018 12:00 ص
باريس تدين "إطلاق النار العشوائي" لجيش الاحتلال الإسرائيلى جمعة الكاوتشوك


(أ ف ب)
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دانت فرنسا "إطلاق النار العشوائي" للجيش الاحتلال الإسرائيلى الذى أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين الجمعة ودعت إلى "ضبط النفس" فى استخدام القوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية انييس فون دير مول فى بيان "تدين فرنسا إطلاق النار العشوائى للجيش الاحتلال، لا بد من القاء الضوء على هذه الحوادث الخطيرة".

ورغم التحذيرات الاسرائيلية تجمع آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع، لثانى يوم جمعة على التوالي.

وكانت مواجهات اندلعت فى "يوم الأرض" فى 30 مارس مع بدء "مسيرة العودة"، وأدت إلى مقتل 19 فلسطينيا فى أكبر حصيلة منذ حرب 2014 بين الجيش الإسرائيلى وحركة حماس.

وقتل تسعة متظاهرين بالرصاص وأصيب 500 بجروح بحسب وزارة صحة حركة حماس التى تعتبرها اسرائيل "إرهابية"

وأضافت المتحدثة "تطلب فرنسا من السلطات المعنية ضبط النفس مشددة على أن استخدام القوة يجب إلا يكون مفرطا طبقا للقانون الدولى الإنسانى تفاديا لوقوع ضحايا جديدة".

وتابعت: "رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات الامنية اللازمة لاسرائيل سيتيح فقط انهاء الازمة الانسانية وتفادى تأجيج التوترات".

 

 

 

       

 


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باريس

جيش الاحتلال

جمعة الكاوتشوك

اسرائيل




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