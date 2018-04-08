النواب الأمريكى: الدول المسئولة لا يمكنها التسامح مع الهجوم الكيماوى فى الغوطة







أ ش أ

أدان رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان، اليوم الأحد، الهجوم الكيماوى على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، شرقى العاصمة السورية دمشق، والذى تتهم واشنطن النظام السورى بالوقوف خلفه، قائلا إن "الدول المسئولة لا يمكنها التسامح مع ذلك الأمر".

وكتب ريان ، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية ، "الهجوم الكيماوى فى سوريا من الفظائع التى لا يمكن التسامح معها من جانب الدول المسئولة ، الولايات المتحدة يجب أن تقود جهدا دوليا لمحاسبة نظام (الرئيس السورى بشار) الأسد وروسيا على أفعالهم".

وقُتل عشرات المدنيين، أمس، إثر هجوم بغاز السارين على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم، ودعت عدة دول من أعضاء مجلس الأمن الدولى لعقد جلسة طارئة، غدا؛ لبحث الرد على الهجوم.