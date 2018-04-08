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السودان يعلن تأجيل القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادى للقرن الإفريقى لموعد لاحق

الأحد، 08 أبريل 2018 05:11 م
السودان يعلن تأجيل القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادى للقرن الإفريقى لموعد لاحق الرئيس السودانى عمر البشير


( أ ش أ )
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أعلنت رئاسة الجمهورية السودانية، اليوم الأحد، تأجيل القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادى للقرن الإفريقى التى كان مقررا انعقادها فى الخرطوم يومى 11 و12 أبريل الجارى، لمناقشة معاهدة إنشاء التجمع والتوقيع على وثائقه على أن تعقد فى وقت لاحق تتفق عليه الدول الخمس والتى سبق وأن رحبت بشدة بمبادرة التجمع الاقتصادى.

وذكرت الرئاسة السودانية - فى بيان لها اليوم - أن التأجيل جاء بالنظر لتزامن القمة المقترحة مع القمة العادية للجامعة العربية التي تضم في عضويتها ثلاث من دول القرن الإفريقى (السودان وجيبوتى والصومال) والتى ستعقد في الظهران بالمملكة العربية السعودية يومى 14 و15 أبريل الجاري.

وأكدت أهمية القمة التى تؤسس لتعاون وتكامل اقتصادي بين دول الإقليم لتنمية ورفاهية شعوبها، مشددة على حرص السودان على مشاركة كل قادة دول الإقليم في القمة التي تؤسس لمرحلة جديدة وتشكل نقطة انطلاق للتعاون والتكامل بين دول القرن الإفريقى.

 


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