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الدفاع العراقية تبحث مع مسئول أممى تطبيق قرار مجلس الأمن بخصوص جرائم "داعش"

الأحد، 08 أبريل 2018 08:22 م
الدفاع العراقية تبحث مع مسئول أممى تطبيق قرار مجلس الأمن بخصوص جرائم "داعش" الجيش العراقى - أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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بحث وزير الدفاع العراقى عرفان محمود الحيالى، اليوم الأحد، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون القانونية ميجيل دي سيربا سواريس والوفد المرافق له، اليوم الأحد، تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى بخصوص جرائم "داعش" الإرهابى.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن خلال استقبال الوزير بمكتبه بمقر الوزارة المسئول الأممى والوفد المرافق له، تم استعراض الانتهاكات والجرائم البشعة التي ارتكبتها عناصر "داعش" الإرهابية فى المناطق التى كانت تسيطر عليها، وأكد ضرورة تقديم إرهابيى "داعش" إلى العدالة لينالوا جزاء أعمالهم.

وأعرب وزير الدفاع العراقى، عن شكره لبعثة الأمم المتحدة التى ساندت العراق فى الكثير من المجالات والاتجاهات.

ومن جانبه، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة باستعداد وزارة الدفاع العراقية للتعاون في سير عملها من أجل فضح جرائم "داعش" للعالم.

 


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