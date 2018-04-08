الحكومة السورية تبدى استعدادها لبدء التفاوض مع مسلحى جيش الإسلام فى دوما

الحكومة السورية تبدى استعدادها لبدء التفاوض مع مسلحى جيش الإسلام فى دوماالأحد، 08 أبريل 2018 09:45 ص
الجيش السورى - أرشيفية
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ذكر التلفزيون السورى نقلا عن مصدر رسمى أن الحكومة ستبدأ التفاوض مع جماعة جيش الإسلام فى وقت لاحق، اليوم الأحد، بعد أن طلبت الجماعة المعارضة ذلك.
وذكر المصدر "إرهابيو ما يسمى جيش الإسلام يطلبون التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين".
ولم يرد تعليق بعد من جيش الإسلام الذى يسيطر على دوما وهى آخر جيب للمعارضة فى الغوطة الشرقية.
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