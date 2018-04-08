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الجيش اليمنى يسيطر على جبل شمال نهم ويكبد المليشيات خسائر جديدة

الأحد، 08 أبريل 2018 04:09 م
الجيش اليمنى يسيطر على جبل شمال نهم ويكبد المليشيات خسائر جديدة الجيش اليمنى


إيمان حنا
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سيطرت قوات الجيش الوطنى اليمنى الشعبية صباح اليوم، الأحد، على جبل "الأنفط" شمال مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

 

وبحسب بيان "المركز الأعلامى للقوات المسلحة السعودية" فقد أكد مصدر عسكرى أن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش مع المليشيات أسفرت عن تحرير الجبل، وتكبدت المليشيات خلالها قتلى وجرحى، كما تم أسر 2 من مسلحيها، أحدهما مشرف المليشيات فى مديرية بنى مطر غرب صنعاء.

 

وتحقق قوات الجيش مدعومة بطيران تحالف دعم الشرعية تقدما مستمرا فى عدد من المناطق باليمن منها شرق صنعاء، فى معارك بطولية تخوضها ضد مليشيات الانقلاب، كما حققت مؤخرا تقدما كبيرا فى محافظة البيضاء حيث قامت بتحرير مواقع استراتيجية جديدة فى مديرية ردمان شمالى محافظة البيضاء.

 

وأضاف البيان أن هذا يأتى بالتزامن مع غارات جوية مكثّفة قام بها طيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتحركات للمليشيات الحوثية، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للمليشيات فى "شعب الماعز" التابع لمنطقة "بنى وهب" بمديرية السوادية.

 


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الجيش اليمنى

قوات التحالف

البيضاء

مديرية نهم

المركز الاعلامى للقوات المسلحة

قوات تحالف دعم الشرعية




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