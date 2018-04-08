الجيش اليمنى يستكمل تحرير جبال "الزلزال" وخسائر بصفوف الحوثيين







كتبت: إيمان حنا

استكملت قوات الجيش، يوم الأحد، تحرير سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء.



وحسب بيان للمركز الإعلامى للقوات المسلحة فإن مصدر عسكرى أكد أن قوات الجيش الوطنى اليمنى استكملت تحرير سلسلة جبال الزلزال في جبهة "ميمنة الميمنة" أقصى شمال نهم، في عملية عسكرية خاطفة نفذها أبطال الجيش صباح اليوم الأحد.



وتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال" بالكامل، في انها تسيطر ناريًا على مواقع العدو لأكثر من ٢ كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف، والذي يعتبر الشريان الأهم لإمداد المليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة.



وذكر المصدر حسب البيان أن المعارك أسفرت عن حسائهم بصفوف الحوثيين ومقتل ١٤ عنصرًا من المليشيات الانقلابية وجرح آخرين، فيما استعادة قوات الجيش عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".



وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر تدمير آليات قتالية للمليشيات ومنها تدمير عربة وطقم قتالي غربي منطقة ضبوعة.