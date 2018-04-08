التلفزيون السورى: الدفعة الأولى من مقاتلى المعارضة وأسرهم تغادر مدينة دوما

التلفزيون السورى: الدفعة الأولى من مقاتلى المعارضة وأسرهم تغادر مدينة دوماالأحد، 08 أبريل 2018 10:59 م
سوريا
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أظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام سورية وصول الدفعة الأولى من الرهائن الذين أطلق سراحهم من مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى معبر تسيطر عليه القوات الحكومية اليوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق أوسع نطاقا لإجلاء الآلاف من مسلحى المعارضة إلى شمال سوريا.
ويمنح الاتفاق الذى رعته روسيا وجرى التوصل إليه اليوم ممرا آمنا لمسلحى المعارضة من آخر معقل لهم قرب دمشق مقابل إطلاق سراح جماعة جيش الإسلام المعارضة سراح مئات الرهائن وأسرى الحرب.
وتوازيا مع وصول الدفعة الأولى من الرهائن، غادرت حافلة تقل عشرات المسلحين وأسرهم المنطقة المحاصرة فى طريقها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة بشمال سوريا فى ترتيب من المتوقع أن يكتمل خلال بضعة أيام.
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