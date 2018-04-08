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التحالف العربى يستهدف اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثى فى صعدة باليمن

الأحد، 08 أبريل 2018 09:55 ص
التحالف العربى يستهدف اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثى فى صعدة باليمن التحالف العربى- أرشيفية


أ ش أ
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شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثى فى صعدة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نبأ عاجل، دون الإشارة إلى تفاصيل آخرى.
وكانت طائرات التحالف العربى قد كثفت غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثى فى محافظة صعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربى لليمن.
وشن طيران التحالف العربى - فى وقت سابق - سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين فى مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء اليمنية، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

 

 


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