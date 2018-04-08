video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البنك الدولى يؤكد دعمه لتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادى

الأحد، 08 أبريل 2018 07:51 م
البنك الدولى يؤكد دعمه لتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الدولة للشئون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، مع وفد البنك الدولى برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولى ميرزا حسن، اليوم الأحد، علاقات الشراكة الثنائية ودور البنك فى دعم جهود التنمية بالأردن.

وتناول اللقاء خطة تحفيز النمو الاقتصادى للسنوات الخمس القادمة الهادفة إلى مضاعفة نسب النمو عبر تنفيذ الخطة فى نهاية عام 2022.

وأشار حسان إلى أن جهود الفريق الاقتصادى فى الحكومة تركز على تعزيز البرامج الاقتصادية الموجهة لنمو القطاعات بموازاة ما يتم العمل عليه من خلال برنامج الإصلاح المالى.

من جهته، أكد الدكتور ميرزا، رغبة البنك بتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادى من خلال برامجه للسنوات القادمة فى إطار الشراكة مع الأردن، بعد أن تم استعراض أهم ما يقوم به لدعم المملكة اقتصاديا وسبل زيادة الدعم المقدم لها.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الغرف التجارية: الاتفاق مع الأردن لإنشاء مركز لتسهيل التجارة مع العراق وسوريا

الأردن والعراق يبحثان تدشين خط للشحن الجوى بين العقبة والمطارات العراقية

الأردن يدعو البنك الإسلامى للتنمية لدعم خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السورى

البنك الدولى

الاردن

اخبار الاردن

اخبار البنك الدولى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة