البنك الدولى يؤكد دعمه لتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادى







عمان (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الدولة للشئون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، مع وفد البنك الدولى برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولى ميرزا حسن، اليوم الأحد، علاقات الشراكة الثنائية ودور البنك فى دعم جهود التنمية بالأردن.

وتناول اللقاء خطة تحفيز النمو الاقتصادى للسنوات الخمس القادمة الهادفة إلى مضاعفة نسب النمو عبر تنفيذ الخطة فى نهاية عام 2022.

وأشار حسان إلى أن جهود الفريق الاقتصادى فى الحكومة تركز على تعزيز البرامج الاقتصادية الموجهة لنمو القطاعات بموازاة ما يتم العمل عليه من خلال برنامج الإصلاح المالى.

من جهته، أكد الدكتور ميرزا، رغبة البنك بتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادى من خلال برامجه للسنوات القادمة فى إطار الشراكة مع الأردن، بعد أن تم استعراض أهم ما يقوم به لدعم المملكة اقتصاديا وسبل زيادة الدعم المقدم لها.