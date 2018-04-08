اضبط مخالفة.. عمود إنارة يتوسط الطريق العام بمحافظة قنا

اضبط مخالفة.. عمود إنارة يتوسط الطريق العام بمحافظة قناالأحد، 08 أبريل 2018 11:14 ص
عمود إنارة يتوسط الطريق العام بمحافظة قنا
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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، وجود عمود إنارة ملقى على الأرض فى الطريق العام بجوار مبنى محافظة قنا، وذلك بعد إزالته، وتركيب عمود آخر بواسطة شركة الكهرباء، ما يهدد بالتسبب فى وقوع حوادث تصادم لقائدى السيارات.
وأظهرت الصور مرور السيارات بجوار عمود الإنارة وإصابة بتضيق فى حركة سير السيارات فى شارع مبنى محافظة قنا ، نتيجة عدم رفع عمود الإنار من حارة مرور السيارات، رغم مرور سيارات مجلس المدينة والكهرباء فى هذا الشارع.
وقال حسين محمد مواطن قنائى، أن عمود الإنارة تم إلقائه منذ حوالى شهر بعد تغييره من قبل شركة الكهرباء ولم يتم رفع، لافتا إلى أن وجوده بهذا الشكل قد يتسبب فى حوادث، خاصة أن حارة مرور السيارات أصبحت ضيقة جدا.
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