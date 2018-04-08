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استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

الأحد، 08 أبريل 2018 08:41 ص
استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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استشهد مواطن فلسطينى من مخيم طولكرم شمالى الضفة الغربية صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى قبل أيام.

وقالت مصادر فلسطينية إن المواطن محمد صبحى عنبر (46 عاما) من طولكرم استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال على حاجز جبارة قبل عدة أيام.. بعد زعم الاحتلال محاولة الشهيد تنفيذ عملية طعن.

 


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