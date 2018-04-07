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ننشر صور ضحايا قصف "جيش الإسلام" على أحياء سكنية بدمشق

السبت، 07 أبريل 2018 11:42 ص
ننشر صور ضحايا قصف "جيش الإسلام" على أحياء سكنية بدمشق مصابين بسبب قذائف جيش الإسلام


كتب: محمد الأحمدى – تصوير وكالات
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قتل 5 أشخاص بينهم طفلة وأصيب أكثر من 30 مدنياً بجروح جراء استهداف إرهابيى "جيش الإسلام" بالقذائف أحياء سكنية فى مدينة دمشق.

وأفاد مصدر طبى فى قيادة شرطة دمشق فى تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا" بأن إرهابيى "جيش الإسلام" المتحصنين فى مدينة دوما أطلقوا صباح اليوم 7 قذائف هاون على حى المزة 86 السكنى ومحيط ساحة الأمويين ومنطقتى أبو رمانة وعش الورور ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

وقتل أمس 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأصيب 22 آخرون بجروح نتيجة اعتداء إرهابيى "جيش الإسلام" بالقذائف على منطقتى الربوة ومساكن برزة وحي المزة 86 ومحيط ساحة الأمويين بدمشق.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش العربى السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف في منطقة دوما وأوقعت خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد بين صفوف الإرهابيين.

وتوقف أمس الأول تنفيذ "اتفاق دوما" نتيجة خلافات داخلية بين إرهابيي "جيش الإسلام" فى مدينة دوما قبل أن يقوموا ظهر أمس بإطلاق القذائف على المدنيين في ممر مخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية فى حرستا علما أنه تم خلال الأيام الماضية إخراج 2963 من إرهابيى "جيش الإسلام" وعائلاتهم إلى جرابلس على 3 دفعات.

قذائف جيش الإسلام
قذائف جيش الإسلام

 

جانب من القذائف
جانب من القذائف

 

إسعاف المصابين بسبب القذائف
إسعاف المصابين بسبب القذائف
إسعاف المصابين جراء القذائف
إسعاف المصابين جراء القذائف

 

الهلال الأحمر السورى
الهلال الأحمر السورى

 

جانب من الإصابات
جانب من الإصابات

 

الهلال الأحمر السورى يساهم فى علاج المصابين
الهلال الأحمر السورى يساهم فى علاج المصابين

 

 


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